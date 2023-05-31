Ани Лорак и Филиппа Киркорова поблагодарили за атаку дронов на Москву(3)
Утром 30 мая пригород Москвы и столица РФ были атакованы БПЛА, за которые украинцы поблагодарили певицу Ани Лорак (на родине считается предательницей) и Филиппа Киркорова. В Сети распространили фото с обломками беспилотника, на котором видна наклейка „фонд мести“ и имя Лорак, — сообщает „Обозреватель“.
В соцсетях распространилось красноречивое фото, где на сбитом беспилотнике можно разглядеть наклейку с текстом „Ани Лорак. Фонд мести“.
Пост сразу подхватили украинцы, которые в шутку поблагодарили фонд артистки и её коллег. „Ани Лорак донатит, и вы донатьте. Будьте как Ани“, „Спасибо Ани Лорак за донаты на дроны. Также Филиппу Киркорову, который вчера перевел $36000 на новую партию“, „Наконец-то донаты Ани Лорак материализовались“, „Спасибо Ани Лорак, Таисии Повалий и Олегу Цареву за сбор на БПЛА“, „Сегодня Москву атаковали дроны из „фонда мести“ Ани Лорак“, „Ани Лорак доказывает свою позицию не словом, а делом“, – говорится в постах.