Ани Лорак и Филиппа Киркорова поблагодарили за атаку дронов на Москву

Пост сразу подхватили украинцы, которые в шутку поблагодарили фонд артистки и её коллег. „Ани Лорак донатит, и вы донатьте. Будьте как Ани“, „Спасибо Ани Лорак за донаты на дроны. Также Филиппу Киркорову, который вчера перевел $36000 на новую партию“, „Наконец-то донаты Ани Лорак материализовались“, „Спасибо Ани Лорак, Таисии Повалий и Олегу Цареву за сбор на БПЛА“, „Сегодня Москву атаковали дроны из „фонда мести“ Ани Лорак“, „Ани Лорак доказывает свою позицию не словом, а делом“, – говорится в постах.