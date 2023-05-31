31.05.2023, 13:43
Эдвард Радзинский уехал из России — и не говорит куда
ФОТО: Youtube
Драматург и писатель Эдвард Радзинский в интервью Daily Storm сообщил, что не проживает в России.
Издание напоминает, что Радзинский снимал дачу в подмосковном поселке Николина Гора, в районе которого сбили украинский беспилотник. По словам деятеля культуры, он проживал там очень давно.
„Я немножко далеко и не в России. Я на Николиной Горе не живу — когда-то лет сто назад снимал дачу. Но меня оттуда попросили через некоторое время, потому что ее продали“, — рассказал Радзинский.
Где проживает в настоящий момент, драматург не уточнил. Также он отметил, что не следит за новостями из России.