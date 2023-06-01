Летнему фестивалю Ида-Вирумаа „Музыка семи городов“ исполняется 25 лет

Первоначальная идея фестиваля – семь дней, семь концертов, семь городов – со временем переросла в более масштабное событие, и сегодня фестиваль представлен десятью захватывающими концертами на различных концертных площадках Ида-Вирумаа. В этот раз концерты пройдут в Йыхвиском концертном зале, на городской площади в центре Кохтла-Ярве, во дворике Белой виллы в Тойла, в поместье Сака, ресторане Meresuu Spa&Hotel в Нарва-Йыэсуу, церкви Михкли в Йыхви, усадьбе Иллука, прибрежном ресторане Tulivee, во дворе школы Азери и в театральном центре Vaba Lava в Нарве.

„25 лет – это солидный срок, самое время оглянуться назад и поблагодарить нашу публику, партнеров и музыкантов, особенно выходцев из Ида-Вирумаа, которые пробились на большие сцены и для которых „Музыка семи городов“ была масштабным летним культурным событием в родном крае“, – отметил директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий.

На открытии фестиваля 29 июня в Йыхвиском концертном доме выступит Таллиннский квартет саксофонистов: Олави Каземаа, Виллу Вески, Валдус Нойманн и Йоонас Нойманн. Тот же состав радовал публику 25 лет назад. В фестивале также примут участие диско-, поп- и техно-группа @itutde, струнный квартет Prezioso, трио Kelp/Borka/Rämmal, камерный хор Kolm Lindu, Лаури Лийв с Йоханом Рандвере, Отт Лепланд, Лаура и Якко Малтис и лучший джазовый коллектив 2022 года – трио Яака Соояэра, Ара Яраляна и Маркку Оунскари.

К 60-летию дирижера Хирво Сурва, уроженца Ида-Вирумаа, приурочен концерт 3 июля в церкви Йыхви Михкли, где выступит камерный хор Kolm Lindu. В программе – мотеты Антона Брукнера и светские песни Кириллуса Креэга, за дирижерский пульт поднимутся Стейн Клерхауд и сам виновник торжества Хирво Сурва.

Не обошлось на фестивале и без традиционного кино для полуночников в Оруском парке Тойла. Вечером 1 июля все желающие приглашаются на показ фильма „Дачники“ (реж. Эрго Кулд, 2023), вход свободный.