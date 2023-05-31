ФОТО | Алек Болдуин перенес операцию по замене тазобедренного сустава

Хилария сделала совместный кадр с Алеком, лежащим на больничной койке. 65-летний актер был одет в синий халат, а на его груди висели медицинские трубки. Болдуин попытался открыть глаза и улыбнуться.

Хилария уточнила, что артист в последнее время постоянно мучился от боли поэтому хирурги заменили ему тазобедренный сустав. „Сегодня Алек получил новое бедро. Это давным-давно ему было нужно. Мы столько пережили вместе. Как твой партнер и по мере того, как ты выздоравливаешь, я очень хочу, чтобы ты оставил позади эту часть жизни с очень сильной хронической болью и повысил качество жизни“, - рассказала Болдуин.

Жена актера поблагодарила врачей, медсестер и другой персонал клиники. По словам Хиларии, они „великодушно помогли ему благополучно пройти через это“. Алек дал понять, что не справился бы без помощи супруги. „И тебя. Это благодаря тебе“, - ответил Болдуин.

Операция состоялась через две недели после того, как Алек вернулся со съемок вестерна, где погибла оператор Галина Хатчинс. Болдуин несколько лет был фигурантом судебного процесса. Актеру предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В апреле ему удалось добиться того, чтобы дело против него было закрыто.