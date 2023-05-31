Шоубиз
31.05.2023, 15:24

ФОТО | Алек Болдуин перенес операцию по замене тазобедренного сустава

 
2023 Roundabout Theatre Company Gala (NEW) 2023 Roundabout Theatre Company Gala. March 06, 2023, New York, New York, USA
2023 Roundabout Theatre Company Gala (NEW) 2023 Roundabout Theatre Company Gala. March 06, 2023, New York, New York, USA
ФОТО: IMAGO/M10s | IMAGO/TheNews2

Голливудский актер попал в больницу. Алек Болдуин перенес хирургическое вмешательство на ноге. Подробности состояния артиста раскрыла его жена Хилария.

Хилария сделала совместный кадр с Алеком, лежащим на больничной койке. 65-летний актер был одет в синий халат, а на его груди висели медицинские трубки. Болдуин попытался открыть глаза и улыбнуться.

Хилария уточнила, что артист в последнее время постоянно мучился от боли поэтому хирурги заменили ему тазобедренный сустав. „Сегодня Алек получил новое бедро. Это давным-давно ему было нужно. Мы столько пережили вместе. Как твой партнер и по мере того, как ты выздоравливаешь, я очень хочу, чтобы ты оставил позади эту часть жизни с очень сильной хронической болью и повысил качество жизни“, - рассказала Болдуин.

Жена актера поблагодарила врачей, медсестер и другой персонал клиники. По словам Хиларии, они „великодушно помогли ему благополучно пройти через это“. Алек дал понять, что не справился бы без помощи супруги. „И тебя. Это благодаря тебе“, - ответил Болдуин.

Операция состоялась через две недели после того, как Алек вернулся со съемок вестерна, где погибла оператор Галина Хатчинс. Болдуин несколько лет был фигурантом судебного процесса. Актеру предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В апреле ему удалось добиться того, чтобы дело против него было закрыто.

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