31.05.2023, 18:13
Светлане Алексиевич - 75 лет(1)
ФОТО: Youtube
31 мая нобелевскому лауреату, белорусской писательнице Светлане Алексиевич исполнилось 75 лет. Она третий год вынужденно живёт за границей, в Германии.
В 2015-м Светлана получила Нобелевскую премию по литературе „за многоголосое творчество — памятник страданиям и мужеству в наше время“.
Алексиевич критически высказывалась и продолжает высказываться о нынешнем режиме в РБ. В 2020-м в Беларуси Светлана Алексиевич была в составе Координационного совета, ей угрожало уголовное преследование.