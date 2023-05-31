Светлане Алексиевич - 75 лет

В 2015-м Светлана получила Нобелевскую премию по литературе „за многоголосое творчество — памятник страданиям и мужеству в наше время“.

Алексиевич критически высказывалась и продолжает высказываться о нынешнем режиме в РБ. В 2020-м в Беларуси Светлана Алексиевич была в составе Координационного совета, ей угрожало уголовное преследование.