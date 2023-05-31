ФОТО | Пинк обнажилась на природе

В минувшие выходные Пинк и ее муж Кэри Харт отправились в романтическую поездку на природу. Супруги провели время в кэмпинге у воды и ночевали в трейлере вместо дачного домика, — рассказывает Hello. Так, в один из дней Харт сфотографировал жену полностью обнаженной, пока та принимала утренний душ на свежем воздухе.