ФОТО | Пинк обнажилась на природе
В минувшие выходные Пинк и ее муж Кэри Харт отправились в романтическую поездку на природу. Супруги провели время в кэмпинге у воды и ночевали в трейлере вместо дачного домика, — рассказывает Hello. Так, в один из дней Харт сфотографировал жену полностью обнаженной, пока та принимала утренний душ на свежем воздухе.
Откровенным кадром Пинк без стеснения поделилась в своих социальных сетях. Публикацию поп-дива сопроводила несколькими хэштегами, в том числе #смущающиемамы и #готовактурне.
„Выходные на озере и новый нелепый купальник, — пошутила 43-летняя звезда. — Если ты не принимала душ на открытом воздухе, в то время как твой муж пытается пугать тебя каждые пять минут, ты не жила!“
Пинк (настоящее имя — Алиша Мур) и 47-летний американский гонщик Кэри Харт женты с 2006 года. Кстати, предложение руки и сердца любимому поп-звезда сделала сама. Вместе они воспитывают двоих общих детей — 11-летнюю дочь Уиллоу и 6-летнего сына Джеймсона. Влюбленные познакомились в начале 2000-х на съемках клипа на песню Пинк „Just Like a Pill“.