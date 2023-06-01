Рената Литвинова и Земфира ответили на слухи о получении французского гражданства, Земфира снабдила ответ провокационным фото

По словам Литвиновой, гражданство она не меняла и продолжает оставаться гражданкой России. „У меня единственный паспорт — русский. У Земфиры нет французского гражданства. Только русский паспорт“, — отметила она.

Ранее и сама Земфира заявила, что является гражданкой РФ и не получала французского гражданства. Она отметила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год. И добавила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти. Земфира также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации. „Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было“, — заявила артистка.

Земфира написала это в Фейсбук, снабдив пост совместным фото с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и фигуристкой Натальей Забияко, родившейся в Эстонии. Уже не секрет, что Дарья и Ирина состоят в отношениях. После каминг-аута, на который решилась Касаткина, российские пропагандисты попытались её затравить. Дарье пришлось уехать из России, но при этом фактически она остаётся сильнейшей российской теннисисткой, что и отметила Земфира.

Сейчас Рената Литвинова и Земфира проживают во Франции. Литвинова поставила свой моноспектакль „Кактус“ в нескольких зарубежных городах. Земфира активно гастролирует за границей.