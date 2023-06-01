Состояние улучшилось: режиссера Глеба Панфилова отключили от аппарата ИВЛ

Вдовец Инны Чуриковой был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом 11 мая. Позже его перевели в другую московскую больницу. Сообщалось, что ему диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, его состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.