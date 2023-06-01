ФОТО | Любовь Толкалина полностью обнажилась в горах

В личном блоге Любовь выложила снимок, где она бежит по горной местности абсолютно голой. „Лето“ — лаконично отметила актриса первый день оного.

Ранее Толкалина рассказывала, что она не посещает тренажерные залы, чтобы поддерживать свою фигуру в хорошей форме. Знаменитость предпочитает заниматься йогой и плаванием. Также Любовь отметила, что не придерживается никакой диеты, однако актриса ест только тогда, когда испытывает чувство голода.