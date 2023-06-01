01.06.2023, 15:11
ФОТО | Любовь Толкалина полностью обнажилась в горах(12)
ФОТО: Youtube
Актриса Любовь Толкалина временами любит радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Вот и сегодня артистка поделилась кадром, где она предстала без одежды, —восхищается WomanHit.
В личном блоге Любовь выложила снимок, где она бежит по горной местности абсолютно голой. „Лето“ — лаконично отметила актриса первый день оного.
Ранее Толкалина рассказывала, что она не посещает тренажерные залы, чтобы поддерживать свою фигуру в хорошей форме. Знаменитость предпочитает заниматься йогой и плаванием. Также Любовь отметила, что не придерживается никакой диеты, однако актриса ест только тогда, когда испытывает чувство голода.