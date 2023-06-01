„Делай что хочешь“: похоже, Анна Седокова публично поссорилась с мужем

В личном блоге Янис признался, что пережил самые худшие часы в своей жизни. „Больше ничего не могу сказать. Скоро вы все узнате. А, может, и никогда“, — заявил спортсмен.

Анна же согласилась со словами мужа. Однако это не понравилось Тимму, и он обвинил артистку в том, что она говорит о личном в соцсетях. „В общем, делай, что хочешь“, — заключил он. В итоге баскетболист отписался от супруги, а она от него нет.