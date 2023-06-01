С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокурор заявил, что отношения звезды с обвинительницей были „слишком сложными“, чтобы доказать совершение преступления.

„Дела о сексуальном насилии часто трудно доказать, поэтому мы поручаем их рассмотрение нашим самым опытным прокурорам. В данном случае прокуроры провели чрезвычайно тщательную проверку, но решили, что на данный момент нет достаточных доказательств для обвинения господина Хаммера в преступлении“, — говорится в заявлении директора Бюро коммуникаций Тиффани Блэквелл.

Сам актер также выступил с заявлением. В социальных сетях он рассказал о том, что суду не удалось привести доказательства обвинений. Хаммер написал в посте: „Я очень благодарен окружному прокурору за то, что он провел тщательное расследование и пришел к выводу, что мною не было совершено преступление. Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей репутации, так как теперь мое имя очищено“.

В 2021 году актера обвинили в изнасиловании, пытках и даже каннибализме. Одна из жертв Арми, 26-летняя Эффи Ангелова, обвинила его в психическом и сексуальном абьюзе. Хаммер свою вину отрицал. Другая возлюбленная актера, модель Пейдж Лоренц, рассказала, что тоже подвергалась эмоциональному насилию и угрозам. По поводу сексуального насилия Арми придерживался позиции, что все интимные связи были только по обоюдному согласию.

Спустя некоторое время Хаммер дал интервью. Он признался, что после начала судебных разбирательств и обвинений хотел покончить жизнь самоубийством. Актер рассказал, что однажды заплыл очень далеко в океан и надеялся, что утонет. В то время он прятался от общественного осуждения на Каймановых островах. Хаммер пояснил, что причиной его БДСМ-наклонностей в постели стало пережитое в детстве сексуальное насилие.