Шоубиз
01.06.2023, 19:20

С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

 
Armie Hammer bei der Pressekonferenz zu Hotel Mumbai auf dem 43 Toronto International Film Festiva
Armie Hammer bei der Pressekonferenz zu Hotel Mumbai auf dem 43 Toronto International Film Festiva
ФОТО: Regina Wagner | imago/Future Image

Арми Хаммеру не будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Полиция округа провела расследование. В результате удалось узнать некоторые данные, из-за которых прокурор Лос-Анджелеса отказался от дальнейшего рассмотрения дела, — пересказывает Hello.

Прокурор заявил, что отношения звезды с обвинительницей были „слишком сложными“, чтобы доказать совершение преступления.

„Дела о сексуальном насилии часто трудно доказать, поэтому мы поручаем их рассмотрение нашим самым опытным прокурорам. В данном случае прокуроры провели чрезвычайно тщательную проверку, но решили, что на данный момент нет достаточных доказательств для обвинения господина Хаммера в преступлении“, — говорится в заявлении директора Бюро коммуникаций Тиффани Блэквелл.

Сам актер также выступил с заявлением. В социальных сетях он рассказал о том, что суду не удалось привести доказательства обвинений. Хаммер написал в посте: „Я очень благодарен окружному прокурору за то, что он провел тщательное расследование и пришел к выводу, что мною не было совершено преступление. Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей репутации, так как теперь мое имя очищено“.

В 2021 году актера обвинили в изнасиловании, пытках и даже каннибализме. Одна из жертв Арми, 26-летняя Эффи Ангелова, обвинила его в психическом и сексуальном абьюзе. Хаммер свою вину отрицал. Другая возлюбленная актера, модель Пейдж Лоренц, рассказала, что тоже подвергалась эмоциональному насилию и угрозам. По поводу сексуального насилия Арми придерживался позиции, что все интимные связи были только по обоюдному согласию.

Спустя некоторое время Хаммер дал интервью. Он признался, что после начала судебных разбирательств и обвинений хотел покончить жизнь самоубийством. Актер рассказал, что однажды заплыл очень далеко в океан и надеялся, что утонет. В то время он прятался от общественного осуждения на Каймановых островах. Хаммер пояснил, что причиной его БДСМ-наклонностей в постели стало пережитое в детстве сексуальное насилие.

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