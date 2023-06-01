Звезда „Секса в большом городе“ Ким Кэттролл вернется к своей роли в продолжении сериала

Кэттролл не присоединилась к первому сезону нашумевшего продолжения „И просто так“, однако создатели все равно включили Самнату в сюжет невзирая на то, что физически она так и не появилась на экране. И вот, похоже, несмотря на все „но“, актриса вновь изобразила культового персонажа в готовящейся второй части. Инсайдеры The Post сообщают, что 66-летняя звезда „тайно“ снялась в сцене „разрыва“ подруг Саманты и Кэрри (Паркер).

По словам источника, свое эпизодическое возвращение Кэттролл держала в секрете до последнего момента. На съемочную площадку актриса приехала анонимно на тонированном внедорожнике — в списках ее имя не числилось. Команда сериала была „шокирована и крайне заинтригована“, узнав о том, что сценаристы уже включили в сюжет сцену с участием Ким. Впрочем, пока неизвестно, в какой именно момент повествования на экране появится Саманта.

„Она сказала, что никогда этого не сделает! Она сказала, что никогда не вернется! Но тот факт, что они держат это в секрете, говорит о том, что есть некоторый намек на то, что она может вернуться — пусть не в этом сезоне, но это определенно кульминационный момент, который заставит людей присмотреться к третьему сезону“, — сказал инсайдер.

Отметим, что шоураннеры „И просто так“ еще не подтверждали, что проект продлен на третий сезон. В июне прошлого года режиссер и сценарист сериала Даррен Старр уже намекал на появление Саманты, однако тогда его слова были весьма туманны. К слову, во второй части уже абсолютно точно вернется еще один любимый фанатами шоу персонаж — бойфренд Кэрри Брэдшоу Эйдан Шоу в исполенинии Джона Корбетта. Премьера состоится на HBO Max 22 июня.

В 2022 году Ким Кэттролл дала большое интервью Variety и откровенно рассказала журналистам о том, почему покинула один из самых успешных телепроектов всех времен и почему перестала общаться с коллегами по сериалу, включая Сару Джессику Паркер. „Я думаю, мы были просто коллегами. Коллеги мне не друзья. На мой взгляд, это профессионально“, — сказала она тогда.