7 советов тем, кто хочет испытывать мультиоргазмы
Что такое множественные оргазмы
Оргазм — это пик приятных сексуальных ощущений, который проявляется серией сокращений мышц промежности. Если таких пиков во время одного полового акта происходит несколько, то такой оргазм можно назвать множественным, или мультиоргазмом.
Сексуальность каждого человека неповторима, поэтому „измерить“ множественные оргазмы очень трудно. У исследователей возникают вопросы:
Сколько мышечных сокращений считать за оргазм и когда отмечать начало следующего?
А если мышцы практически не сокращаются, а ощущение пика всё равно есть, то это оргазм или нет?
А что, если мы принимаем за множественный оргазм просто один длительный?
То есть идея „один хорошо, а много лучше“ разрушается о субъективность и индивидуальность каждого человека.
У кого могут быть мультиоргазмы
Сексуальный цикл состоит из четырёх этапов: возбуждение — плато — оргазм — разрешение, или успокоение. После завершающего этапа следует рефрактерный период, когда тело не может больше реагировать на стимуляцию и даже возникают болезненные ощущения. Из‑за этого считается, что мультиоргазм — прерогатива женщин, потому что пенис после слишком чувствителен к прикосновениям.
Поэтому кажется, что мужчина может кончить всего раз за каждый половой акт. С другой стороны, у некоторых молодых мужчин рефрактерный период очень короткий, так что они могут достичь оргазма несколько раз за считаные минуты. В этом случае сложно сказать, что это: множественный оргазм или просто несколько разрядок подряд.
С женщинами тоже не всё однозначно. У некоторых клитор после оргазма становится очень чувствительным. Для них попытки добиться мультиоргазма могут быть очень болезненными. У других же рефрактерный период короче, поэтому можно поймать сразу несколько волн.
Какими бывают мультиоргазмы
Каждый оргазм индивидуален, поэтому выделять какие‑то подтипы бессмысленно. У мужчин он связан со стимуляцией пениса, а у женщин — клитора. И больше никаких особенностей.
Все ли женщины могут достичь мультиоргазма
В теории да, потому что опять же дело в восприятии. Некоторые даже после оргазма не всегда понимают, а был ли он. И согласно опросам, только 65% женщин вообще достигают кульминации во время секса с партнёром.
Психологи считают, что частота сообщений о множественных оргазмах растёт с расширением осведомлённости людей и их сексуального кругозора. В исследовании 1953 года из нескольких тысяч опрошенных множественный оргазм был у 14%. А в 1991 году 43% студенток признались в этом.
Могли ли они ошибаться? Да. Потому что это субъективный показатель. Так что никто не скажет вам, насколько это распространённая история на самом деле.
Как женщине увеличить шанс на множественный оргазм
Чтобы получить множественный оргазм, нужно достичь первого и продолжить стимуляцию, если это не вызывает боли. Так что тут справедливы любые советы для улучшения секса.
1. Расслабьтесь
Если вы слишком зациклены на множественном оргазме, сквирте или любом другом „сексуальном единороге“, то вы вряд ли расслабитесь и получите удовольствие. Меньше думайте о сценариях и правильном порядке.
2. Тренируйте мышцы тазового дна
Упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна повышают качество интимной жизни. Они усиливают мышцы влагалища, улучшают кровообращение, чтобы в том числе вырабатывать больше смазки, и помогают чаще достигать оргазма.
3. Мастурбируйте
74% женщин, говорящих о том, что у них были множественные оргазмы, признались, что получили их во время мастурбации. Это логично — никто не знает нас лучше, чем мы сами.
4. Создайте нужное настроение
Обычно женщинам требуется около 20 минут на разогрев, чтобы кровь прилила к гениталиям и выделилась естественная смазка. Если не торопиться, то получить оргазм будет проще.
5. Стимулируйте нужные зоны
Может ли мужчина достичь оргазма без стимуляции пениса? Да, но займёт это больше времени и сил. 85% женщин для оргазма нужна стимуляция клитора, поэтому фокусируйтесь именно на нём: используйте игрушки или предложите партнёру сделать вам куннилингус.
6. Не торопитесь
Если считать, что оргазм похож на прыжок со скалы, то чем ближе удастся подойти к краю, тем острее будут ощущения. Остановитесь несколько раз, прежде чем позволить себе финишировать, тогда кульминация окажется куда сильнее, чем обычно.
7. Не останавливайтесь на достигнутом
Если пик пройден, то можно осторожно попробовать продолжить стимуляцию. Возможно, это приведёт к ещё одному оргазму. Но если ощущения не из приятных, то лучше остановиться. В конце концов, какая разница, как называется оргазм, если участники получили удовольствие от процесса.