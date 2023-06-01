7 советов тем, кто хочет испытывать мультиоргазмы

Что такое множественные оргазмы

Оргазм — это пик приятных сексуальных ощущений, который проявляется серией сокращений мышц промежности. Если таких пиков во время одного полового акта происходит несколько, то такой оргазм можно назвать множественным, или мультиоргазмом.

Сексуальность каждого человека неповторима, поэтому „измерить“ множественные оргазмы очень трудно. У исследователей возникают вопросы:

Сколько мышечных сокращений считать за оргазм и когда отмечать начало следующего?

А если мышцы практически не сокращаются, а ощущение пика всё равно есть, то это оргазм или нет?

А что, если мы принимаем за множественный оргазм просто один длительный?

То есть идея „один хорошо, а много лучше“ разрушается о субъективность и индивидуальность каждого человека.

У кого могут быть мультиоргазмы

Сексуальный цикл состоит из четырёх этапов: возбуждение — плато — оргазм — разрешение, или успокоение. После завершающего этапа следует рефрактерный период, когда тело не может больше реагировать на стимуляцию и даже возникают болезненные ощущения. Из‑за этого считается, что мультиоргазм — прерогатива женщин, потому что пенис после слишком чувствителен к прикосновениям.

Поэтому кажется, что мужчина может кончить всего раз за каждый половой акт. С другой стороны, у некоторых молодых мужчин рефрактерный период очень короткий, так что они могут достичь оргазма несколько раз за считаные минуты. В этом случае сложно сказать, что это: множественный оргазм или просто несколько разрядок подряд.

С женщинами тоже не всё однозначно. У некоторых клитор после оргазма становится очень чувствительным. Для них попытки добиться мультиоргазма могут быть очень болезненными. У других же рефрактерный период короче, поэтому можно поймать сразу несколько волн.

Какими бывают мультиоргазмы

Каждый оргазм индивидуален, поэтому выделять какие‑то подтипы бессмысленно. У мужчин он связан со стимуляцией пениса, а у женщин — клитора. И больше никаких особенностей.

Все ли женщины могут достичь мультиоргазма