Виктора Шендеровича не пустили в Грузию

2 июня Шендерович должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня — в Батуми.

По словам Левшица, Шендеровича „развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел“.

„Десятки друзей, сотни зрителей, терапевтический смех, пять пудов взаимной любви, сотня надписанных книг и неделя моего гастрономического счастья — ничего этого не будет. Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы, — съязвил Виктор Шендерович.

„В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди — „Я грузин“, — напомнил писатель. — Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), — грузин я все-таки недостаточный“.

В мае Шендерович подвергся критике в соцсетях со стороны проукраинских активистов за свои высказывания, в которых, по их мнению, он положительно отзывался о российских военных. Сам писатель говорил, что его слова вырваны из контекста.

11 мая активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда он вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом.

Через несколько дней Университетский колледж Лондона без предупреждения отменил выступление Шендеровича. После этого писатель провел выступление в находящемся неподалеку Риджентс-парке.