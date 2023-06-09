Умер актер сериалов „Интерны“ и „Не родись красивой“ Валерий Громовиков
Заслуженный артист России Валерий Громовиков ушел из жизни. Звезде театра и кино было 77 лет. О смерти известного актера сообщило руководство Хабаровского театра юного зрителя.
„30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами. „Гром“ - так называли его в театре. Человек бесконечного жизнелюбия, человек энциклопедических знаний, центр любой компании. Артист, умеющий играть и трагедию, и лирику, и драму. Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным. Таким разным он много лет выходил на нашу сцену. Театральные подмостки хранят отпечатки всех, кто оставил на них обрывки своих нервов. Сохранит наша сцена и его образ – маленькую фигурку с ореолом кудрявых волос, играющую на саксофоне…“ — рассказали в театре.
Валерий Степанович Громовиков родился 6 марта 1946 года. Окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности „режиссура драмы“. Более 20 лет служил актером Хабаровского краевого ТЮЗа, сыграл в нем 38 ролей.
Впервые на экране появился в 1989 году в ленте „Влюбленная рыбка“. Активно стал сниматься с 2001 года. Исполнял характерные роли. В его фильмографии — более 160 фильмов и сериалов, наиболее известные из которых: „Счастливы вместе“, „Челночницы“, „Интерны“, „Ранетки“, „Не родись красивой“, „Любовь-морковь-2», „След“, „Молодежка“, „Реальные пацаны“, „На углу у Патриарших“, „Закрытая школа“, „Кухня“, „Метод Фрейда“, „Анна-детективъ“, „Шифр“, „Глухарь“.