Умер актер сериалов „Интерны“ и „Не родись красивой“ Валерий Громовиков

„30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами. „Гром“ - так называли его в театре. Человек бесконечного жизнелюбия, человек энциклопедических знаний, центр любой компании. Артист, умеющий играть и трагедию, и лирику, и драму. Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным. Таким разным он много лет выходил на нашу сцену. Театральные подмостки хранят отпечатки всех, кто оставил на них обрывки своих нервов. Сохранит наша сцена и его образ – маленькую фигурку с ореолом кудрявых волос, играющую на саксофоне…“ — рассказали в театре.