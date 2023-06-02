„Не хочу иметь детей“: Аль Пачино потребовал от подруги ДНК-тест на отцовство

83-летний Аль Пачино удивил киноманов на этой неделе, сообщив, что ждет ребенка от подруги. 29-летняя Нур Альфаллах находится уже на восьмом месяце беременности. Сегодня выяснилось, что актер фильма „Запах женщины“ отказывался верить, что может „оплодотворить кого-либо“. Он потребовал пренатальный тест ДНК.

Аль Пачино узнал о беременности только когда Нур была уже на шестом месяце, и был шокирован этим откровением. Девушка согласилась на тест ДНК. Его результаты подтвердили, что актер действительно является будущим отцом.

Отношения пары подверглись сомнению со стороны близких. По словам инсайдеров, артист думал, что отношения с Альфаллах закончились давно. Нур „одурачила“ Пачино, считают собеседники таблоидов. Они также высказали предположение, что Нур — голддигерша, которая годами хотела ребенка.

„Она знала, что Аль не хочет иметь больше детей, у них нет отношений, это беспорядок“, - сказал источник. Нур сблизилась с Пачино после того, как подружилась с его 22-летней дочерью Оливией, матерью которой является актриса Беверли Д’Анджело.

Обладатель „Оскара“ уже является отцом троих детей от двух женщин: у него есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от Беверли Д'Анджело. Он также воспитал 33-летнюю Джули Пачино с Яном Таррантом.

Альфаллах уже была замечена в романах с иконой Rolling Stones Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггрюеном. В 2019 году ее видели с 93-летним Клинтом Иствудом, но девушка сказала, что они просто друзья. Годом ранее ее застали с 51-летним актером „Бесславных ублюдков“ Элаем Ротом.