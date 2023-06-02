Умер актер Серхио Кальдерон — вы его наверняка видели в роли злодея
Американский актер Серхио Кальдерон умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста. Смерть наступила по естественным причинам в одной из больниц Лос-Анджелеса.
Артист родился в Мексике, где работал учителем английского языка и впервые снялся в кино. Голливудские продюсеры заметили его и стали давать ему роли кинозлодеев, прославившие Кальдерона: его помнят по ролям говорящей головы в „Людях в черном“ 1997 года и капитана Виллануэва в третьих „Пиратах Карибского моря“. Также в его фильмографии два фильма с одинаковым (в русском переводе) названии „Невезучие“ — французский с Пьером Ришаром и Жераром Депардье и американский с Мартином Шортом и Дэнни Гловером.
„Мне нравится играть этих персонажей, потому что меня правда ненавидят! Мне на улицах говорят, как сильно меня ненавидят. Но для меня это успех. Значит, я всех убедил своей игрой“, — говорил Кальдерон в интервью Los Angeles Times, вышедшем за несколько дней до его смерти.