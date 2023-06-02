„Патриот, пой!“: Алла Пугачева поддержала Юрия Шевчука, оставшегося в России без концертов

Алла Пугачёва выложила черно-белую в стихах обратилась к приятелю. „Всех, кто верит тебе немало. Те, кто любит тебя с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!“

„Спасибо за Вашу позицию. Кодга сверяешься с Вами и Юрием Юлиановичем, становится легче и понимаешь, что ты нормальный и не один“, „Достойных людей ТАМ (в России) осталось совсем мало, и Юрий Юлианович один из них“, „Кто бы мог подумать, что я буду подписан на Пугачёву и Галкина“, — отреагировали подписчики.

А попутно развернулось несколько дискуссий о том, что же такое сейчас патриотизм — оставаться в России и поддерживать во всём её руководство или оставаться собой.