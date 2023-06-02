Актера Билла Косби опять обвинили в изнасиловании

Экс-модель Виктория Валентино подала иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес. В иске женщина утверждает, что 85-летний актер накачал ее наркотиками и изнасиловал после того, как они пересеклись в ресторане Лос-Анджелеса в 1969 году.

Валентино заявила, что Косби подошел к ней после того, как увидел, что она плачет из-за смерти своего 6-летнего сына. По словам бывшей модели Playboy, телеведущий дал ей таблетку и сказал, что после нее женщине станет лучше. Валентино утверждает, что из-за таблетки она потеряла контроль над собой, после чего актер изнасиловал ее.

В декабре 2022 года пять женщин обвинили американскую телезвезду Билла Косби в том, что он накачал их наркотиками и изнасиловал. Подать в суд женщины смогли после подписанного губернатором Нью-Йорка Кэти Хочул в мае 2022 года закона, согласно которому жертвы сексуальных преступлений могут возобновлять дела, у которых истек срок давности.

В июле 2021 года Косби вышел из тюрьмы после того, как его приговорили в 2018 году к десятилетнему заключению за изнасилование.

Билл Косби известен как ведущий комедийного проекта „Косби шоу“. Он также снимался в сериале „Я шпион“ и таких фильмах, как „Возвращение в страну Оз“, „Леонард шестой“, „Папа — привидение“, „Джек“ и „Комик“.