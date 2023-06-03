Умер прототип главного героя фильма „1+1“

Предприниматель умер 1 июня в Марракеше, — сообщили изданию режиссёры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш.

„Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме, он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека“, — написали Накаш и Толедано в Facebook. По их словам, интеллекта и юмора Поццо ди Борго будет не хватать.

Бизнесмен был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году с предпринимателем произошел несчастный случай во время парглайдинга, в результате которого он остался парализованным.

Французская кинолента „1+1“ была основана на истории Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, экс-заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Этот фильм вышел в прокат в 2011 году. Он имел огромный успех как во Франции, так и за рубежом, собрав свыше $400 млн по всему миру.