Лайма Вайкуле высказалась о возможном дуэте с Пугачевой

„Алла перестала петь примерно 15 лет назад. Она не хочет петь, но я надеюсь, что она еще запоет. И дуэт я надеюсь мы еще споем. Всё во власти судьбы“, — отметила Вайкуле.

По словам исполнительницы, она еще никогда не планировала совместные песни заранее, все решения о дуэте были спонтанными и принимались внезапно. Вайкуле подчеркнула, что даже совместный трек с Богданом Титомиром „Чувства“ появился только после предложения рэпера.

„Все мои дуэты — они не запланированы заранее. Никогда не знаешь, с кем я запишу совместный трек или с кем буду выступать на одной сцене“, — резюмировала Вайкуле.