Пярнуский музыкальный фестиваль принесет в летнюю столицу атмосферу музыки

Меломанов также ждут мировая премьера нового произведения Юри Рейнвере и концертный проект Кристьяна Ярви Babylon Pärnu с музыкой из сериала „Вавилон-Берлин“, а Эстонский фестивальный оркестр и Пааво Ярви дадут четыре концерта, запишут новый материал для альбома и параллельно будут готовиться к турне по Европе, которое должно состояться в августе.

В десятидневной программе, которую музыкальный журнал Британской вещательной корпорации (BBC) Classical Music включил в число 29 лучших фестивалей классической музыки в Европе в этом году, примет участие множество музыкантов из Эстонии и зарубежных стран.

„На сцену фестиваля выйдет в общей сложности 200 музыкантов в составе разных оркестров. В числе солистов как ведущие мировые музыканты, так и излюбленные молодые эстонские виртуозы“, – рассказал исполнительный руководитель Пярнуского музыкального фестиваля Кристьян Халлик.

Пинхас Цукерман (альт), Аманда Форсайт (виолончель), Франсуа Лелё (гобой), Фазыл Сай (фортепиано) и Мирьям Месак (сопрано) солируют под управлением дирижера Пааво Ярви перед Эстонским фестивальном оркестром.

Теодор Синк (виолончель) выйдет на сцену в компании Малого симфонического оркестра Академии Ярви, а Мэтью Хант (кларнет) – в компании Молодежного симфонического оркестра Академии Ярви. В обоих случаях за дирижерским пультом можно будет увидеть будущих звезд, прошедших курс дирижирования в Академии Ярви, а также их учителей.

Маэстро Неэме Ярви в этом году будет руководить камерным оркестром Sinfonietta Rīga, а дирижер Кристьян Ярви вновь предстанет перед пярнуской публикой с Baltic Sea Philharmonic.

В фестивале примут участие также музыканты Эстонского фонда инструментов, а участники Эстонского фестивального оркестра дадут выступления с разными составами камерных ансамблей. Вернется традиционный ночной концерт – в этом году в нем примут участие Чжан Цзо (фортепиано), также известная как Зи-Зи, Ша Кацурис (скрипка), Артур Подлесный (скрипка), Андрес Кальюсте (альт), Марсель Йоханнес Китс (виолончель).