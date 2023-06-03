Пярнуский музыкальный фестиваль принесет в летнюю столицу атмосферу музыки
С 12 по 21 июля пройдет Пярнуский музыкальный фестиваль, откроет который концерт под управлением дирижера под управлением Неэме Ярви.
Меломанов также ждут мировая премьера нового произведения Юри Рейнвере и концертный проект Кристьяна Ярви Babylon Pärnu с музыкой из сериала „Вавилон-Берлин“, а Эстонский фестивальный оркестр и Пааво Ярви дадут четыре концерта, запишут новый материал для альбома и параллельно будут готовиться к турне по Европе, которое должно состояться в августе.
В десятидневной программе, которую музыкальный журнал Британской вещательной корпорации (BBC) Classical Music включил в число 29 лучших фестивалей классической музыки в Европе в этом году, примет участие множество музыкантов из Эстонии и зарубежных стран.
„На сцену фестиваля выйдет в общей сложности 200 музыкантов в составе разных оркестров. В числе солистов как ведущие мировые музыканты, так и излюбленные молодые эстонские виртуозы“, – рассказал исполнительный руководитель Пярнуского музыкального фестиваля Кристьян Халлик.
Пинхас Цукерман (альт), Аманда Форсайт (виолончель), Франсуа Лелё (гобой), Фазыл Сай (фортепиано) и Мирьям Месак (сопрано) солируют под управлением дирижера Пааво Ярви перед Эстонским фестивальном оркестром.
Теодор Синк (виолончель) выйдет на сцену в компании Малого симфонического оркестра Академии Ярви, а Мэтью Хант (кларнет) – в компании Молодежного симфонического оркестра Академии Ярви. В обоих случаях за дирижерским пультом можно будет увидеть будущих звезд, прошедших курс дирижирования в Академии Ярви, а также их учителей.
Маэстро Неэме Ярви в этом году будет руководить камерным оркестром Sinfonietta Rīga, а дирижер Кристьян Ярви вновь предстанет перед пярнуской публикой с Baltic Sea Philharmonic.
В фестивале примут участие также музыканты Эстонского фонда инструментов, а участники Эстонского фестивального оркестра дадут выступления с разными составами камерных ансамблей. Вернется традиционный ночной концерт – в этом году в нем примут участие Чжан Цзо (фортепиано), также известная как Зи-Зи, Ша Кацурис (скрипка), Артур Подлесный (скрипка), Андрес Кальюсте (альт), Марсель Йоханнес Китс (виолончель).
За день до начала фестиваля программа молодых музыкантов и дирижеров Академии Ярви даст концерты в Центре Арво Пярта и таллиннской церкви Святого Иоанна.
Пярнуский музыкальный фестиваль – один из известнейших международных фестивалей классической музыки в Эстонии, который объединяет Академию Ярви, то есть воркшопы для молодых музыкантов, концертную программу высочайшего качества и действующий под управлением и руководством Пааво Ярви Эстонский фестивальный оркестр, выступавший в концертных домах по всей Европе, в т. ч. в концертном зале Альберт-холл в рамках фестиваля „Би-Би-Си Промс“. Раз в год оркестр традиционно дает выступление перед эстонской публикой на Пярнуском музыкальном фестивале. Подробная информация: www.parnumusicfestival.ee.