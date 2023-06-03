„Большинство русских людей просто одурманены обманом“. Артур Смольянинов дал новое интервью

„Я был чрезмерно эмоционален. Надо было другие формулировки подбирать, но, по сути, все понятно. Неважно, какая у тебя территория. Если у тебя такое общество, то оно погибнет на любой территории“, — заявил он.

В январе в YouTube-интервью изданию „Новая газета. Европа“ Смольянинов говорил, что, если понадобится, он не только встанет на сторону Украины, но и убьет коллегу, актера театра и кино Сослана Фидарова, который отправился в Донбасс добровольцем.

Артист также высказался о соотечественниках, критикующих его слова и действия: „Что можно почувствовать, когда пациент психиатрической клиники называет тебя велосипедом? Окей. Пока. Что можно ему доказывать и требовать, если законы он, очевидно, давно не соблюдает, на них он давно положил с прибором, изнасиловал, истерзал и выбросил на помойку? Вступать с ним в полемику? Я что, сумасшедший? Отсюда хорошо видно, что большинство русских людей просто одурманены обманом. Они не понимают, что небольшая группа людей использует их как туалетную бумагу“.

Смольянинов рассказал, что у него появилось много друзей из Украины. „Есть моя личная ответственность, меня не воспринимают как всю Россию, меня воспринимают как её здоровую часть“, — подытожил актёр.