Как правильно возбудить женщину во время прелюдии(1)
Кто-то считает, что значение прелюдии преувеличено, другие страдают от постоянного „сделаем это по-быстрому“ и втайне мечтают о долгих поцелуях и объятиях. Отсюда и возникает вопрос о том, как правильно возбудить женщину, — рассуждает mail.ru.
Зачем нужна прелюдия
Как правильно возбудить женщину и подарить ей максимум приятных ощущений во время прелюдии? Рассказывает Олеся Полевичок – семейный психолог и специалист в области сексологии.
Есть довольно известная фраза, что вечерний секс начинается с утра. И это правда. Для женщины важна психологическая составляющая секса. Если ее утро начинается с добрых слов, нежных объятий и поцелуев любимого человека, то вечером она будет больше настроена на сексуальную близость.
Как правило, женщинам прелюдия нужна больше, чем мужчинам. Чтобы добиться состояния „готовности“, мужчине зачастую достаточно взглянуть или прикоснуться к возбуждающим частям тела партнерши. Например, к груди или ягодицам.
А вот женщине нужен целый набор условий: отсутствие обид и затянувшихся ссор, понимание, ласка, внимание, комплименты и так далее. Женщине важно понимать, что ее любят во время секса, до и после него, а не просто хотят и используют ее тело для удовлетворения сексуальных нужд. Это не означает, что мужчины примитивнее женщин. Вовсе нет. Просто мужчины чаще разделяют романтику и секс.
Во время прелюдии в женском организме происходят физиологические изменения, позволяющие с комфортом вступить в половой контакт и получить от него максимальное удовольствие. На этапе предварительных ласк выделяется смазка, которая увлажняет стенки влагалища. Это снижает риск дискомфортных ощущений во время секса. Также прелюдия обеспечивает приток крови к половым органам, что повышает их чувствительность.
Благодаря этому женщина получает больше наслаждения от близости. Кроме того, в процессе возбуждения вырабатывается большое количество дофамина – гормона радости. Все это положительно влияет на состояние женщины и улучшает качество секса.
Как начинать прелюдию
Как возбудить женщину перед сексом и есть ли общий свод правил? На самом деле, каждая женщина по своей природе уникальна, поэтому к каждой нужен свой подход. Но есть общие рекомендации, которые будут эффективны в большинстве случаев.
Непосредственно перед прелюдией стоит расслабить женщину и настроить ее на нужную волну. Можно устроить романтический ужин при свечах, поговорить на легкие и приятные темы. При этом важно поддерживать зрительный и тактильный контакт.
Лучше всего начинать прелюдию с нежных поцелуев. В этот момент можно проверить, насколько женщина желает близости, как она отвечает на поцелуй. Далее идут прикосновения к телу: к шее, рукам, плечам, спине, животу, бедрам. Затем наступает очередь груди, ягодиц и вульвы. Прикосновения должны быть разные: медленные и быстрые, простые поглаживания и более напористые движения. Смотрите на реакцию женщины и фиксируйте у себя в голове, что ей доставляет удовольствие в большей мере.
Предварительные ласки должны длиться не менее десяти минут. Этого времени достаточно, чтобы кровь прилила к половым органам, и появилось сильное сексуальное возбуждение. Не спешите раздевать женщину: действуйте в замедленном режиме и сопровождайте каждое движение поцелуями. Показывайте партнерше, что вам нравится ее тело, что вы наслаждаетесь им.
Не забывайте об атмосфере. Важна визуальная сторона: разбросанные детские игрушки и грязная посуда на фоне – не самые лучшие атрибуты для романтики и сексуального возбуждения. А вот свечи и приглушенный свет – самое то. Позаботьтесь о запахах: в заранее проветренной комнате с приятными ароматическими палочками куда лучше, чем в душном помещении, где час назад жарились котлеты.
Соблюдайте правила гигиены. Это важно не только для сохранения здоровья, но и для сексуального возбуждения. Ухоженные мужчины нравятся женщинам куда больше, чем нечистоплотные партнеры, не следящие за своим телом.
Не бойтесь разговаривать. Прямо спросите любимую, как правильно делать прелюдию. В этом нет ничего страшного, напротив, избранница увидит, что она вам небезразлична, что вы действительно хотите доставить ей удовольствие, что вы заботитесь о ней.
Попросите женщину рассказать о том, что ей нравится, как лучше действовать, какие зоны и части ее тела наиболее чувствительны.
Нормально ли, если секс начинается без прелюдий
Иногда отсутствие прелюдии никак не влияет на качество секса. Такое бывает в следующих ситуациях:
Партнеры любят спонтанный секс. Например, когда вы приходите домой после романтического ужина и, не успев разуться, набрасываетесь друг на друга в порыве страсти.
Оба партнера уже готовы морально и физиологически. Бывает, что даже без прелюдии у мужчины наступает эрекция, а у женщины выделяется смазка. То есть оба уже настроились на секс и готовы к нему. В этом случае предварительные ласки необязательны.
Основные ошибки, которые допускают мужчины во время прелюдии
Из-за неправильных действий мужчина рискует доставить дискомфорт партнерше и испортить близость. Распространенные ошибки во время прелюдии:
чересчур резкие и грубые движения;
спешка, желание сразу перейти к сексу;
игнорирование женских желаний и предпочтений.
Если для женщины важна качественная и нежная прелюдия, то подобного поведения стоит избегать. Женщинам гораздо сложнее возбудиться и получить наслаждение от секса, поэтому к предварительным ласкам нужно относиться очень внимательно. Изучайте и познавайте тело своей возлюбленной. Спрашивайте, что ей нравится, а что не нравится. Только таким образом вы станете для нее лучшим любовником.