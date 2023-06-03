Как правильно возбудить женщину во время прелюдии

Зачем нужна прелюдия

Как правильно возбудить женщину и подарить ей максимум приятных ощущений во время прелюдии? Рассказывает Олеся Полевичок – семейный психолог и специалист в области сексологии.

Есть довольно известная фраза, что вечерний секс начинается с утра. И это правда. Для женщины важна психологическая составляющая секса. Если ее утро начинается с добрых слов, нежных объятий и поцелуев любимого человека, то вечером она будет больше настроена на сексуальную близость.

Как правило, женщинам прелюдия нужна больше, чем мужчинам. Чтобы добиться состояния „готовности“, мужчине зачастую достаточно взглянуть или прикоснуться к возбуждающим частям тела партнерши. Например, к груди или ягодицам.

А вот женщине нужен целый набор условий: отсутствие обид и затянувшихся ссор, понимание, ласка, внимание, комплименты и так далее. Женщине важно понимать, что ее любят во время секса, до и после него, а не просто хотят и используют ее тело для удовлетворения сексуальных нужд. Это не означает, что мужчины примитивнее женщин. Вовсе нет. Просто мужчины чаще разделяют романтику и секс.

Во время прелюдии в женском организме происходят физиологические изменения, позволяющие с комфортом вступить в половой контакт и получить от него максимальное удовольствие. На этапе предварительных ласк выделяется смазка, которая увлажняет стенки влагалища. Это снижает риск дискомфортных ощущений во время секса. Также прелюдия обеспечивает приток крови к половым органам, что повышает их чувствительность.

Благодаря этому женщина получает больше наслаждения от близости. Кроме того, в процессе возбуждения вырабатывается большое количество дофамина – гормона радости. Все это положительно влияет на состояние женщины и улучшает качество секса.

Как начинать прелюдию

Как возбудить женщину перед сексом и есть ли общий свод правил? На самом деле, каждая женщина по своей природе уникальна, поэтому к каждой нужен свой подход. Но есть общие рекомендации, которые будут эффективны в большинстве случаев.