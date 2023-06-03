ГАЛЕРЕЯ | Показал ягодицы, пил Hennessy и бегал по сцене в фате: Смотрите, что вчера творил Моргенштерн в Таллинне(16)
Концерт Моргенштерна - это всегда громкое событие. Вчера певец проверил на прочность таллиннский клуб Cathouse. Певец не изменил своим бунтарским привычкам - пил алкоголь, ругался матом, показывал свои интимные части тела. Публика была в восторге! Смотрите в нашей галерее!
По словам фотографа rusDelfi, которая все время была рядом со сценой - в Моргенштерна летело все, что угодно: стринги, футболки, фанатский мерч, сигареты, лифчики и даже фата. Позже Моргенштерн кинул в толпу рубашку бренда Vetements, в которой вышел на сцену. Рассказал, что купил ее по пути за 1000 долларов и решил сделать любимым фанатам подарок.
Под конец двое школьников вылезли на сцену, охранники хотели их убрать, но певец разрешил оставить. В итоге счастливые школьники тусили с ним и пели всю песню.
Забавный факт: железный забор, который стоял у сцены, поломали и погнули. В первый раз этот самый забор был куплен 4 года назад как раз перед концертом Моргенштерна.
А вы были на концерте? Как вам?