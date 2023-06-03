ГАЛЕРЕЯ | Показал ягодицы, пил Hennessy и бегал по сцене в фате: Смотрите, что вчера творил Моргенштерн в Таллинне

По словам фотографа rusDelfi, которая все время была рядом со сценой - в Моргенштерна летело все, что угодно: стринги, футболки, фанатский мерч, сигареты, лифчики и даже фата. Позже Моргенштерн кинул в толпу рубашку бренда Vetements, в которой вышел на сцену. Рассказал, что купил ее по пути за 1000 долларов и решил сделать любимым фанатам подарок.

Под конец двое школьников вылезли на сцену, охранники хотели их убрать, но певец разрешил оставить. В итоге счастливые школьники тусили с ним и пели всю песню.

Забавный факт: железный забор, который стоял у сцены, поломали и погнули. В первый раз этот самый забор был куплен 4 года назад как раз перед концертом Моргенштерна.

А вы были на концерте? Как вам?