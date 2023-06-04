ВИДЕО | Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж

Церемония состоялась в знаменитом загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге, где в свое время поженились Алла Пугачева и Филипп Киркоров, а также Сергей Шнуров и Матильда Мозговая. На мероприятие пригласили только самых близких — звезда не хотела делать из этого шумиху, предпочитая помалкивать о личном счастье.

Невеста предстала перед гостями в белоснежном платье с длинным шлейфом, а жених выбрал пиджак небесного оттенка.

Поддержать подругу из Москвы приехали Светлана Бондарчук, с которой Буланова полгода назад записала интервью, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Поздравили коллегу Кай Метов, Лолита Милявская, Сергей Рогожин, Анна Семенович и другие. Среди гостей можно заметить и двух сыновей певицы.

Это третий брак певицы. Первым её мужем стал продюсер Николай Тагрин, с которым она до сих пор осталась в хороших отношениях. Вторым — футболист Владислав Радимов, с которым, кстати, артистка расписывалась в этом же загсе. Увы, пара развелась со скандалом, и сейчас бывшая звезда „Зенита“ мало общается и с сыном, и с бывшей женой.