Пугачева передумала продавать свой замок в Подмосковье(11)
Российская певица Алла Пугачёва не станет продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Причина довольно неожиданная — решение суда отказать её супругу, юмористу Максиму Галкину, в снятии статуса иноагента.
Неназванный источник журналистов рассказал, что особняк „заточен под вкусы и желания“ супругов и дорог им „на чисто эмоциональном уровне“. „Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем“, — подчеркнул он.
Инсайдер уточнил, что Пугачёва надеялась на снятие судом с Галкина статуса иностранного агента. При этом она была готова к отказу.
Тем временем шоумен Стас Барецкий, растрезвонивший о том, что он уже купил замок, продолжает гнуть свою линия и „ждёт, когда Пугачёва заберёт вещи“, чтобы наконец сделать из имения элитный крематорий. Но ему, кажется, уже никто не верит.