Пугачева передумала продавать свой замок в Подмосковье

Неназванный источник журналистов рассказал, что особняк „заточен под вкусы и желания“ супругов и дорог им „на чисто эмоциональном уровне“. „Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем“, — подчеркнул он.

Инсайдер уточнил, что Пугачёва надеялась на снятие судом с Галкина статуса иностранного агента. При этом она была готова к отказу.

Тем временем шоумен Стас Барецкий, растрезвонивший о том, что он уже купил замок, продолжает гнуть свою линия и „ждёт, когда Пугачёва заберёт вещи“, чтобы наконец сделать из имения элитный крематорий. Но ему, кажется, уже никто не верит.