Дмитрий Дибров сравнил Юрия Дудя с легендой эстонской журналистики Урмасом Оттом

„Три вопроса затравочных, самых банальных, прямо сошедших со страниц газеты „Советский экран“. А четвертый вопрос — про бабло. Всегда про бабло, про любую форму выручки — моральную, материальную. „А это вам за что заплатили? А сколько вам заплатили?“. Вот сегодня Дудь делает тоже самое“, — заявил Дибров.

Урмас Отт прославился на весь СССР благодаря программе „Телевизионное знакомство“ („Teletutvus“), которая выходила с 1986 года одновременно на эстонском и советском (позднее — российском) ТВ. Последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием. Умер в 2008 после инфаркта миокарда.

Шоумен осудил Дудя за частые вопросы о деньгах героям своих интервью. По его словам, того же мнения он придерживается по поводу Ксении Собчак. Дибров считает, что журналистка в своих интервью часто спрашивает гостей о деньгах.

Также Дибров высказался и по поводу видеороликов на темы политики на канале Собчак. „Темы, которые Ксения поднимает, — это политика. А она требует инсайда. Конечно, никто не вправе ей запретить иметь свое мнение и высказывать его публично“, — отметил телеведущий.

Дибров заявил, что уважает покойного отца журналистки, Анатолия Собчака. Однако он считает работу его дочери не журналистским материалом, а собственными размышлениями.