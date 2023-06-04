Госпитализирован автор хитов „Бухгалтер“ и „American Boy“

Виталий Окороков — автор известных музыкальных хитов. Он написал музыку к песне „Ксюша“, которую исполняет Алена Апина, а также композиции „Бухгалтер“ и „American Boy“ группы „Комбинация“. Композитор создал несколько песен для Филиппа Киркорова, в том числе „Целуй меня крепче“, „Мы любовь заказали“ и „Ты застряла в области сердца“. Для Аллы Пугачевой он написал музыку к песне „Кристиан“.