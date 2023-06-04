Госпитализирован автор хитов „Бухгалтер“ и „American Boy“
Автор песен и композитор Виталий Окороков попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Врачи диагностировали у композитора воспаление верхних дыхательных путей. Отмечается, что он уже получил необходимую медицинскую помощь.
Пока нет информации о степени тяжести состоянии Окорокова.
Виталий Окороков — автор известных музыкальных хитов. Он написал музыку к песне „Ксюша“, которую исполняет Алена Апина, а также композиции „Бухгалтер“ и „American Boy“ группы „Комбинация“. Композитор создал несколько песен для Филиппа Киркорова, в том числе „Целуй меня крепче“, „Мы любовь заказали“ и „Ты застряла в области сердца“. Для Аллы Пугачевой он написал музыку к песне „Кристиан“.
Хиты Окорокова также исполняют группа „Лесоповал“, Александр Серов, Вика Цыганова, Татьяна Овсиенко, Ярослав Евдокимов и Екатерина Шаврина.