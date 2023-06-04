Умерла обладательница „Грэмми“ Синтия Вайль

Дочь артистки Джейн Манн подтвердила ее смерть. Однако причина ухода из жизни не была названа. „Она была моей лучшей подругой, доверенным лицом и моим партнером по преступлению, а также кумиром и первопроходцем для женщин в музыке“, — поделилась наследница Вайль.

Муж покойной певицы Барри Манн признался, что звезда была для него не только любимой супругой, но и лучшим автором песен. „Я счастливый человек. Она моя душа и вдохновение“, — отметил он.

Вайль написала тексты к хитам „Running with the Night“ Лайонела Ричи, „Through the Fire“ Чаки Хан и „Wrong Again“ Мартины Макбрайд. Она также работала над композициями вместе с супругом, вместе они создали песни „On Broadway“, „Uptown“ и „You've Lost That Lovin' Feelin'“.

В 1987 году Вайль вместе с мужем были удостоены чести попасть в Зал славы авторов песен и получили два „Грэмми“ в категории „Песня года“ и „Лучшая песня, написанная для визуальных медиа“ за композицию „Somewhere Out There“.