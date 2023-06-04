Фильм „Барби“ с Марго Робби привел к дефициту розовой краски

В интервью Гервиг объяснила, что хотела по-минимуму использовать компьютерную графику. Вместо этого для съемок было использовано огромное количество декораций, вручную окрашенных в розовый цвет. Это, со слов Гервиг, вызвало нехватку цвета во всем мире.

„Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Ведь я помню, за что любила Барби, когда была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco“, — добавила она.

Художник-постановщик фильма Кейти Спенсер, в свою очередь, посмеялась над тем, что розовый цвет стал буквально „наваждением“. „У нас были эпичные моменты, связанные с тем, что мы общались с художниками, чтобы узнать, как смешивать правильные цвета.

Главную роль Барби в фильме исполнят Марго Робби и Райан Гослинг. Фильм „Барби“ расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.