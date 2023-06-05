Звезда фильма „Варвара-краса“ проиграла суд сыну и лишилась жилья

Всё имущество супругов оценивалось примерно в 800 тыс. евро, а документ был составлен без права опротестования.

При этом сын звезды, Ян Гагин, оказывал и психологическое давление на мать, которая подала на него в суд. Актрисе не удалось опротестовать подлинность документа - судья вынес решение не в ее пользу. „Сдохнет она за решеткой сумасшедшего дома! Приползет ко мне на коленях за куском хлеба, а я не дам. Это я дословно передаю“, — привела слова сына актриса.

Она даже не помнит, кто был нотариусом, когда подписывала документ. Звезда советского кино заверила, что сын с невесткой накачивали ее снотворным, чтобы добиться невменяемого состояния. „Я нужна была им в состоянии овоща. Жадность, патологическая жадность“, — пояснила актриса.

Она заверила, что сын и так был единственным наследником, но хотел получить всё имущество побыстрее. Тем более Ян переживал, что мать может как-то потратить наследство. „Например, построить приют для собак“, — с горькой усмешкой объяснила актриса.

Клюева вместе с адвокатом намерена опротестовать судебное решение в пользу сына. „4,5 месяца делалась экспертиза. Экспертиза показала потрясающие вещи: я была абсолютно здорова, прекрасно себя чувствовала. Нормально, да? Это же абсурд! Кто пережил потерю, понимает, какое состояние может быть у человека в этот момент. Конечно, оно временное состояние. Но в тот период у меня только одно желание было — уйти!“ — пояснила звезда.

Однако адвокат актрисы Павел Волков уверен, что они выиграют апелляцию. „Могу сказать сразу, что в материалах дела содержатся три экспертизы, которые противоречат друг другу. У нас есть документ более высоких специалистов из Санкт-Петербурга, там профессура занималась, которая дала полностью пояснение, что, естественно, это все неправильно, незаконно и подлежит отмене“, - поделился юрист в интервью программе „Ты не поверишь!“ на НТВ.

Ян Гагин получил юридическое образование, преподавал в филиале МГУ в Севастополе, а также был первым заместителем министра промышленности и торговли самопровозглашённой „ДНР“.