Скандальные мемуары принца Гарри могут стать сериалом или фильмом

Якобы за право экранизировать детские обиды принца разыгралась самая настоящая война сразу между тремя студиями, в числе которых Netflix. Независимо от того, кто выйдет победителем, супруги получат кругленькую сумму. В неё войдёт как оплата прав на экранизацию, так и продюсирование проекта собственной фирмой Archewell, с помощью которой будет контролироваться, чтобы показанное не отступало от реальности. Принц и без того наворотил в мемуарах достаточно, лучше это не усугублять.