Скандальные мемуары принца Гарри могут стать сериалом или фильмом(3)
Принц Гарри придумал новый способ заработать на скандальных мемуарах, которые можно перевести как „Запасной“ и „Лишний“. На этот раз он намерен экранизировать свои скандальные воспоминания о детстве и юности в королевской семье, в которой его, как оказалось, не очень любили и всячески унижали, — предвкушают „7 дней“.
Якобы за право экранизировать детские обиды принца разыгралась самая настоящая война сразу между тремя студиями, в числе которых Netflix. Независимо от того, кто выйдет победителем, супруги получат кругленькую сумму. В неё войдёт как оплата прав на экранизацию, так и продюсирование проекта собственной фирмой Archewell, с помощью которой будет контролироваться, чтобы показанное не отступало от реальности. Принц и без того наворотил в мемуарах достаточно, лучше это не усугублять.
„Гарри и Меган находятся в беспроигрышной позиции. Они потребуют высокую плату за права, в то время как привлечение Archewell будет означать еще более прибыльное двойное участие“, — сообщает издание Express со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.