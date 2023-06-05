9 июня в стенах морской крепости „Батарея“ состоится открытие летнего сезона вечеринок MIF

MIF предлагают уникальный опыт, который нельзя пропустить. В течение всего лета в крепости „Батарея“ будут проходить ночные вечеринки, превращая обычные летние вечера в захватывающие приключения. Начните свое лето с незабываемого вечера, полного танцев и веселья.



На этом мероприятие будет две арены, которые позволят гостям насладиться разнообразием музыкальных жанров. Внутри крепости, зазвучит хип-хоп музыка. Она создаст непринужденную атмосферу, где каждый сможет расслабиться и насладиться звуками этого популярного жанра. В то же время, на главной арене, которая будет проходить на открытой территории, гости смогут окунуться в мир хаус-музыки. Этот энергичный жанр придаст вечеринке особое очарование и позволит каждому танцору проявить свои таланты на танцполе.



Но MIF - это не только музыка. Это место, где встречаются единомышленники, где зарождаются новые знакомства и дружбы. Не упустите возможность присоединиться к этому захватывающему событию и провести незабываемую ночь, танцуя до самого рассвета под звуки любимых треков.



Откройте летний сезон вечеринок вместе и присоединяйся к ивенту: