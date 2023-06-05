11 июня в усадьбе Лагеди пройдёт мероприятие „Танец объединяет“
Организаторами мероприятия являются три известных в Эстонии блогера эксперта в области здоровья.
@julia_smoli - популярный фитнес блог тренера Юлии Смоли и стройности
@ketogeenius - блог Данелии Боженовой о превентивной медицине
@revitawithlavita - блог Лауры Толмач о красоте и сохранение молодости
Мероприятие такого формата проходит уже второй раз. На нем собирается больше 100 человек чтобы потренироваться вместе под руководством известного фитнес тренера Юлии Смоли, потанцевать с кубинским тренером по танцам Фабианом, попробовать угощения и напитки и просто великолепно провести вместе время.
Атмосфера мероприятия очень комфортная, а изюминка его в танцевальный Workshop который делает тренер Фабиан. Невозможно устоять под ритмы бачаты, салсы и реггетона. И совершенно не обязательно знать шаги, Фабиан показывает всё с нуля и получается у каждого! Так же и не обязательно идти со своей компанией. Комфортно приходить и совершенно одному , провести время с единомышленниками и завести новые знакомства.
11 июня мероприятия будет на свежем воздухе, dress-code – яркие краски. Прекрасная возможность начать лето активными и энергичными людьми и получать заряд на все три месяца вперёд. Присоединяйтесь!
Обращайтесь за дополнительной информации в блог @julia_smoli