11 июня в усадьбе Лагеди пройдёт мероприятие „Танец объединяет“

Мероприятие такого формата проходит уже второй раз. На нем собирается больше 100 человек чтобы потренироваться вместе под руководством известного фитнес тренера Юлии Смоли, потанцевать с кубинским тренером по танцам Фабианом, попробовать угощения и напитки и просто великолепно провести вместе время.

Атмосфера мероприятия очень комфортная, а изюминка его в танцевальный Workshop который делает тренер Фабиан. Невозможно устоять под ритмы бачаты, салсы и реггетона. И совершенно не обязательно знать шаги, Фабиан показывает всё с нуля и получается у каждого! Так же и не обязательно идти со своей компанией. Комфортно приходить и совершенно одному , провести время с единомышленниками и завести новые знакомства.