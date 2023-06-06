Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатный парковый концерт

„Время летит, и с парковыми концертами в рамках юбилейной программы Ласнамяэ мы уже дошли до второго мероприятия. В этот раз концерт пройдет в парке Паэ, где перед зрителями выступит ансамбль Noorkuu“, –- сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В четверг, 15 июня, в 18 часов состоится бесплатный концерт в парке Паэ, по адресу ул. Палласти, 54, за зданием управы района Ласнамяэ. Для зрителей выступит ансамбль Noorkuu.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться в соответствии с погодой. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Вокальный ансамбль Noorkuu был создан в декабре 1996 года в Тарту. В 1999 году ансамбль стал квинтетом и по-прежнему называется Noorkuu. Некоторые участники сменились, но музыкальный стиль остался прежним. Это поп-джаз а капелла группа, репертуар которой состоит в основном из аранжировок эстонских и зарубежных эстрадных песен, эстонских хитов разных лет и некоторых собственных композиций.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте ( www.tallinn.ee/ru/lasnamäe ) и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.