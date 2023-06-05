„Вдруг собачка выбегает“: иллюзионист Сергей Сафронов попал в ДТП

Сафронов объяснил, что ехал с дачи на съемки. Однако в один момент собака выбежала на дорогу, из-за чего телеведущий резко свернул. „Вдруг собачка выбегает, я сразу по тормозам, резина потеряла сцепку с дорогой и начала скользить. Я понимаю: вот собачка, здесь бетонные столбы, которые огораживают дорогу, а здесь — кювет“, — поделился он. Иллюзионист решил свернуть в кювет, чтобы не поранить животное.

По словам Сафронова, после этого он скатился на автомобиле на кювет. Из-за этого ему пришлось позвонить на работу и рассказать о случившейся аварии. Иллюзионист отметил, что не получил серьезных травм.

Телеведущий признался, что ему повезло, поскольку проезжавшие мимо люди пришли на помощь. „Аккуратненько так сполз и чуть головой ударился в стеклышко от неожиданности. Буквально минут через пять из-за угла выезжает кран „Ивановец“. Я даже не успел сказать: „Ребята, помогите“, — они тут же выпрыгнули, зацепили, достали. Я их, конечно, успел отблагодарить. И я грязный, мокрый, но счастливый поехал дальше и успел на съемки“, — поделился Сафронов.