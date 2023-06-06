Олег Скрипка и „Воплі Відоплясова“ дадут 2 концерта в Эстонии

В рамках благотворительного балтийского тура, украинская рок-группа „Воплі Відоплясова“ и Олег Скрипка выступят в Таллинне и Нарве. Тур насчитывает несколько городов, в балтийской части которого группу можно будет лицезреть в живую в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Нарве. Ставим в календарь эстонские даты: Таллинн — 28 июля в концертном зале „Cathouse“, Нарва — 29 июля со дворе VabaLava.