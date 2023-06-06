06.06.2023, 20:30
Олег Скрипка и „Воплі Відоплясова“ дадут 2 концерта в Эстонии
28-29 июля
ФОТО: pressifoto
В рамках благотворительного балтийского тура, украинская рок-группа „Воплі Відоплясова“ и Олег Скрипка выступят в Таллинне и Нарве. Тур насчитывает несколько городов, в балтийской части которого группу можно будет лицезреть в живую в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Нарве. Ставим в календарь эстонские даты: Таллинн — 28 июля в концертном зале „Cathouse“, Нарва — 29 июля со дворе VabaLava.
„Воплі Відоплясова“ во главе с Олегом Скрипкой — создатели украинского рок-н-ролла и неостиля этно-рок. Они первыми спели рок по-украински за пределами Родины! Сегодня „ВВ“, как их называют поклонники — один из самых популярных в мире украинских рок-групп и дает более 200 концертов в год.
Билеты в Piletilevi.