05.06.2023, 16:20
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт
ФОТО: Youtube
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом только что сообщили российские СМИ.
В последний годы здоровье периодически подводит актрису. Например, с феврале 2019 года она попала в больницу с подозрением на острый инфаркт. Впрочем, официально было заявлено всего лишь о подскочившем давлении. Буквально через месяц она вновь была госпитализирована, и ходили слухи, что она не может ходить. В июне того же года у Федосеевой-Шукшиной ночью произошёл приступ бронхиальной астмы, а ещё через год упала на кухне — и вновь отправилась на лечение.