Праздник песни и танца принесет с собой не только изменения в организации движения, но и торжества на столичные улицы

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что график строительных работ в центре города, а также направления движения общественного транспорта учитывали проведение Праздника песни и танцы, а также маршрут торжественного шествия. „На маршруте шествия мы приступим к строительным работам только после Праздника, чтобы обеспечить больше пространства для передвижения участников шествия и зрителей. Во время Праздника в направлении Кадриорга будут курсировать трамвайные маршруты 1 и 3, а в направлении Тонди будет направлен временный трамвайный маршрут № 6. Город также принял во внимание траектории движения к тем площадкам, где будут проходить репетиции команд, участвующих в Празднике, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Более подробные инструкции по передвижению по городу во время Праздника песни готовятся, и мы распространим их в ближайшее время“, — сказал Свет.

По словам Вилля, в праздничную неделю необходимо будет считаться как с репетициями, так и с торжественными шествиями в дни Праздника и прибытием участников на разные площадки, но также свою роль играют и значительные изменения в движении, вызванные дорожными работами, которые проходят в Таллинне этим летом. „Чтобы спланировать свой маршрут, обязательно стоит заранее посетить сайт города Таллинна, где собрана самая важная информация об изменениях дорожного движения, связанных с периодом Праздника, или же следить за информацией в городской газете Pealinn/Столица“, — советует Вилль.

Сотни регулировщиков дорожного движения Ühisteenused в сотрудничестве с Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA помогут в Таллинне во время Праздника перенаправить движение и сделать его безопасным. „Праздник песни и танца этого года — долгожданное событие. Поэтому в этом году в Таллинне ожидается большое количество участников и зрителей, многие из которых не каждый день приезжают в столицу или даже посещают город впервые в жизни. Вот почему важно обеспечить хорошую праздничную атмосферу и безопасное передвижение как для участников, так и для зрителей“, — пояснил руководитель проектов Ühisteenused Яан Вилль, по словам которого в Таллинн на период праздника соберется более 30 000 участников и до 100 000 зрителей.

Основные изменения на улицах столицы, по словам Вилля, касаются временной реорганизации городского движения и возникающих ограничений движения и парковки в районе Праздника танца возле стадиона Калеви, районе Праздника песни возле Певческого поля, а также маршрута торжественного шествия до и после выступления. Также, по словам Вилля, следует обратить внимание на то, что в день шествия общественный транспорт будет перенаправлен с закрытых для движения зон.



„Для поддержания хорошего праздничного настроения и исполнителям, и зрителям определенно стоит запланировать больше времени для прихода и ухода с Праздника и заранее ознакомиться с изменениями, касающимися ограничений движения, парковки и общественного транспорта. Удобнее всего это сделать с помощью приложения карты дорожного движения, которое будет добавлено на сайт города Таллинна“, — предложил Вилль, добавив, что в ближайшее время жителям и учреждениям района проведения Праздника будет предоставлена более подробная информация об изменениях.



Вилль также призывает всех таллиннцев быть особенно внимательными и терпеливыми, участвуя в дорожном движении в течение недели XIII Молодежного праздника песни и танца: „Участники Праздника песни и танца в течение недели Праздника будут перемещаться по всему городу, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы другие участники дорожного движения считались бы с нашими маленькими гостями и могли замечать их в потоке движения“.



Чтобы безопасно передвигаться по городу в период изменившейся организации дорожного движения, по словам Вилля, стоит отправиться на Праздник на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, и при этом четко следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков. Также по городу можно быстрее передвигаться на велосипеде, для чего рядом с местами проведения Праздника созданы охраняемые велопарковки.



При этом, по словам Вилля, стоит учитывать, что до и после мероприятий, как в основные дни Праздника, так и в день торжественного шествия 2 июля, будут большие скопления людей. Поэтому движение будет ограничено до тех пор, пока десятки тысяч пешеходов не соберутся на близлежащих улицах и дорогах в регионе проведения концертов, а также когда массы народа будут возвращаться в центр города в течение пары часов после выступлений.



Более подробная информация о крупнейших изменениях дорожного движения, сопровождающих торжества Праздника, вскоре будет доступна на сайте города Таллинна: www.tallinn.ee , на сайте Ühisteenused: www.parkimine.ee , на сайте Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA: www.2023.laulupidu.ee и в соответствующих каналах социальных сетей.