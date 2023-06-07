Полмиллиона единиц одноразовой посуды останутся неиспользованными на XIII Молодежном празднике песни и танца
На стартующем менее чем через месяц молодежном празднике песни и танца „Püha on maa“ сервировать еду для всех участников и гостей Праздника будут с помощью многоразовой посуды. Благодаря этому решению в дни репетиций и выступлений Праздника не будет образовываться почти 3,5 тонны пластиковых отходов.
Руководитель Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus Маргус Тоомла сказал, что так же, как традиция проведения Праздника песни и танца принадлежит всем нам, так и охрана природы является нашей общей ответственностью, поэтому этим летом Праздник делает еще один шаг к экологической устойчивости – на Празднике будет использоваться многоразовая посуда. „Благодаря этому решению около 500 000 единиц одноразовой посуды и столовых приборов остаются неиспользованными“. Тоомла добавил, что вся многоразовая посуда будет и в дальнейшем использоваться на следующих крупных мероприятиях.
„Конечно, система многоразовой посуды на первый взгляд может показаться новой и незнакомой, особенно когда речь идет о таком большом мероприятии, как Праздник песни и танца. Через конкурс государственных поставок для молодежного Праздника мы нашли партнера, который займется пищевой посудой – это Eesti Pandipakend, который предложил возможно уже знакомую для кого-то услугу Panditops. Если в питании участников ничего принципиально не меняется – певцы-танцоры просто едят из нового вида посуды, которую не выбрасывают на помойку, а сдают раздатчикам еды в том же месте питания. А при покупке еды у торговцев к цене еды и напитков добавляется 2 евро залоговой стоимости за посуду. Для возврата посуды и получения назад залога нужно выбрать ближайшую специальную палатку с услугой возврата Panditops, к которым будут вести четко различаемые указатели. Всем людям будут помогать наши волонтеры и „зеленые послы“, основная работа последних — помогать участникам и гостям Праздника при возврате посуды“, — пояснил глава целевого учреждения.
Исполнительный руководитель Eesti Pandipakend Каупо Карба добавил, что на Празднике песни и танца используется качественная и долговечная многоразовая посуда. „Мы включили в ассортимент только произведенную в Европейском Союзе посуду, в пищевой безопасности которой мы можем быть уверены. Палатки для возврата посуды будут расставлены по территории таким образом, чтобы посетителям было как можно проще их найти. В зависимости от заказанного объема предлагаемого питания, при необходимости мы можем добавить палатки для возврата, чтобы обеспечить максимально бесперебойною сдачу посуды. Посуду из палаток доставляют в наш пункт мойки, где ее должным образом моют, сушат и она проходит контроль очистки, когда оценивается и ее состояние“.
Консультант XIII Молодежного праздника песни и танца, психолог по вопросам окружающей среды Грете Арро сказала, что система Panditops на молодежном празднике этого года определенно вызовет разную реакцию, и это ожидаемо. „Нововведения могут вызвать у нас возмущение, если мы сразу не поймем, для чего было сделано это новшество или чем оно полезно для нас или природы. Также, если непонятно, работает ли вообще система и не причиняет ли она неудобства и путаницы. Люди соучаствуют в этом, когда видят ценность инноваций для себя и верят, что они действительно что-то улучшают. Конечно же, также необходимо, чтобы предлагаемое новшество реализовано максимально просто. По сути, система повторного использования посуды на молодежном празднике та же, что и была прежде – просто раньше посетитель Праздника после еды относил тарелку и чашку в мусорное ведро, а теперь вместо этого нужно отправиться в палатку по возврату посуды. Вам нужно сделать только одно дополнительное действие – принять обратно 2 евро“. По словам Арро, защита окружающей среды и устойчивый образ жизни, как правило, близки сердцу молодых людей, и поэтому Праздник песни и танца этого лета — хорошее место, чтобы представить и попрактиковаться в системе залоговой посуды.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки „Päriselt“ - 1 июля. Торжественное шествие участников и певческий праздник „Püha on maa“ состоится 2 июля. Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни – Пярт Уусберг, главный постановщик XIII Молодежного праздника танца – Агне Куррикофф-Херман. Общий руководитель национального музыкального праздника – Юхан Уппин.