Полмиллиона единиц одноразовой посуды останутся неиспользованными на XIII Молодежном празднике песни и танца

Консультант XIII Молодежного праздника песни и танца, психолог по вопросам окружающей среды Грете Арро сказала, что система Panditops на молодежном празднике этого года определенно вызовет разную реакцию, и это ожидаемо. „Нововведения могут вызвать у нас возмущение, если мы сразу не поймем, для чего было сделано это новшество или чем оно полезно для нас или природы. Также, если непонятно, работает ли вообще система и не причиняет ли она неудобства и путаницы. Люди соучаствуют в этом, когда видят ценность инноваций для себя и верят, что они действительно что-то улучшают. Конечно же, также необходимо, чтобы предлагаемое новшество реализовано максимально просто. По сути, система повторного использования посуды на молодежном празднике та же, что и была прежде – просто раньше посетитель Праздника после еды относил тарелку и чашку в мусорное ведро, а теперь вместо этого нужно отправиться в палатку по возврату посуды. Вам нужно сделать только одно дополнительное действие – принять обратно 2 евро“. По словам Арро, защита окружающей среды и устойчивый образ жизни, как правило, близки сердцу молодых людей, и поэтому Праздник песни и танца этого лета — хорошее место, чтобы представить и попрактиковаться в системе залоговой посуды.