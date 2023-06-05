Бразильская певица попала под следствие после секса на сцене

MC Pipokinha известна своими провокационными песнями и выступлениями. Теперь после очередного шоу она попала под следствие. На концерте на сцену выбрался один из ее фанатов и начал заниматься с исполнительницей оральным сексом.

Прокуратура города Сан-Пауло начала разбирательство. Представителей закона беспокоит, что на мероприятии присутствовали дети и подростки. Под началом прокурора Лусианы Бергамо было начато судебное разбирательство от имени Департамента по делам детей и молодежи.

MC Pipokinha должна за 15 дней отчитаться о присутствии несовершеннолетних на шоу.

„Хотя Конституция гарантирует право на свободное творческое выражение, которое не может подлежать цензуре, такое право не должно нарушать базовые права детей и подростков“, — указал прокурор Лусиана Бергамо.