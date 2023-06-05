Пять продуктов, которые вредно есть на голодный желудок

Цитрусовые. По словам гастроэнтеролога Лилии Козловской, цитрусовые плоды содержат много витаминов, но также содержат много кислоты. Это может привести к изжоге, если в желудке еще нет буферного содержимого для ее поглощения.



Сырые овощи. Овощи полезны во многих отношениях, но желудок бунтует, если они поедаются натощак. Употребляемые на пустой желудок, сырые овощи нарушают процессы пищеварения и вызывают метеоризм.



Бананы. Врач Козловская отметила, что бананы обеспечивают организм важными питательными веществами, такими как магний и калий. Однако их не следует есть натощак, так как они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, что, в свою очередь, провоцирует обостренную тягу к еде в течение дня.



Свежая дрожжевая выпечка. Медик предупредила: свежие дрожжи вредно есть на голодный желудок, поскольку они создают нагрузку на пищеварительную систему, вызывая вздутие живота и боли в животе.