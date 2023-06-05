Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Актриса родилась в 1947 году. Дебют в кино состоялся в 1967 году — она сыграла Велту в фильме „Когда дождь и ветер стучат в окно“. Популярность ей принесла роль Марты в фильме „Долгая дорога в дюнах“ (1980). Также она играла в театре „Дайлес“ и в Рижском театре русской драмы (Рижский русский театр им. М. Чехова).

„Для театра „Дайлес“ Лилита была дивой и легендой. Её работа была отличной, такой тонкой и глубокой. Невероятно болезненная утрата для театра „Дайлес“, для латвийского театра и мирового киноискусства. И для нашего коллектива, и для каждого из нас. Это неожиданная потеря“, — говорится на странице театра в Facebook.

В последнем сезоне Озолиня играла в двух постановках театра „Дайлес“. В обеих пьесах она играла роли матерей. Это Генриетта Искариот в пьесе Стивена Гирга „Полуночное шоу с Иудой Искариотом“ (2022) и главная роль в пьесе „Мать“ Флориана Зеллера (2020).