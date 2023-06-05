Принцесса Йоркская Евгения во второй раз стала мамой

„Мы с Джеком хотели поделиться новостью, что 30 мая 2023 года у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк в 8.49 весом 7,1 фунтов (примерно 3,2 кг)“, — отметила счастливая мама.

Малыш назван в честь деда Джорджа и деда самой принцессы Евгении Рональда.

„Оги уже нравится быть старшим братом“, – рассказала молодая мама, которая показала фото новорожденного с его двухлетним братом Августом.

Королевская племянница и банкир Джек Бруксбенк поженились в 2018 году. В начале 2021 у них родился первенец Август.