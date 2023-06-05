05.06.2023, 21:00
Принцесса Йоркская Евгения во второй раз стала мамой(1)
ФОТО: | REUTERS
33-летняя принцесса Евгения во второй раз стала мамой. Об этом внучка королевы Елизаветы II сообщила в своем Instagram. Племянница короля Чарльза III раскрыла имя сына и показала его фото.
„Мы с Джеком хотели поделиться новостью, что 30 мая 2023 года у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк в 8.49 весом 7,1 фунтов (примерно 3,2 кг)“, — отметила счастливая мама.
Малыш назван в честь деда Джорджа и деда самой принцессы Евгении Рональда.
„Оги уже нравится быть старшим братом“, – рассказала молодая мама, которая показала фото новорожденного с его двухлетним братом Августом.
Королевская племянница и банкир Джек Бруксбенк поженились в 2018 году. В начале 2021 у них родился первенец Август.