Шакира нашла себе нового бойфренда. Это опять известный спортсмен

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают симпатию Тома Круза к Шакире — их возможный союз так взбудоражил мечтательных фанатов, что они не заметили очевидного. В эти выходные в Испании прошел Гран-при „Формулы-1“, в которой участвовал автогонщик Льюис Хэмилтон, уже знакомый поклонникам Шакиры по снимкам с их совместного ужина в Майами. В этот раз доказательства того, что между певицой и пилотом существует нечто большее, чем просто дружба, игнорировать невозможно. На общем снимке, которым поделился певец Мустафа в своем инстаграме*, видно, как автогонщик держит колумбийку за талию.