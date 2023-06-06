Юрия Антонова госпитализировали с сердечным приступом, но он быстро вернулся домой

17 мая Юрий Михайлович почувствовал себя плохо — кружилась и болела голова, темнело в глазах, но до потери сознания не дошло. Вызвал скорую, медики диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца.

Композитора госпитализировали, врачи купировали приступ и стабилизировали состояние композитора. Специалисты предложили ему побыть под наблюдением несколько дней, но Антонов наотрез отказался. Сказал, что дома ремонт и ему необходимо всё контролировать. Иначе не то покрасят и не там положат плитку.