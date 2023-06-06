26 июля в Таллинне состоится единственный концерт Megadeth в странах Балтии

Основанная в 1983 году гитаристом, композитором и вокалистом Дэйвом Мастейном и басистом Дэвидом Эллефсоном, Megadeth является одной из самых известных трэш-металлических и хэви-роковых групп в мире. За 40-летнюю карьеру Megadeth выпущено 16 студийных альбомов, 6 из которых только в одних США получили платиновый статус, а общее количество копий превышает 40 миллионов. Группа получила признание критиков за свое техническое мастерство и оригинальность, многочисленные награды, в том числе Грэмми, и вместе с Metallica, Slayer и Anthrax считаются главными создателями трэш-метала.

Но самое главное – это армия преданных поклонников, которая исчисляется миллионами и объединяет несколько поколений. На любом рок-шоу мира вы обязательно встретите кого-то в футболке или худи Megadeth, что говорит о том, что узнаваемость группы давно вышла за рамки одного жанра.

Как известно, Дэйв Мастейн был первым гитаристом Metallica еще до того, как группа выпустила свой дебютный альбом. Из-за чрезмерного употребления наркотиков и внутренних разногласий, Дэйв был уволен из группы, и, как говорят, он поклялся создать группу, которая превзойдет Metallica с точки зрения мастерства, скорости игры на гитаре и общей тяжести. Надо признать, что ему это удалось, ведь виртуозная техническая сложность и скорость игры – визитные карточки Megadeth. Для многих поклонников жанра „настоящим“ трэш-металом является именно Megadeth.

Хотя в 1985 году дебютный альбом „Killing Is My Business... and Business Is Good!“ имеет посредственный успех, ребята упорно продолжают и уже следующий альбом „Peace Sells... but Who's Buying?“ находит отклик у широкой аудитории. Далее - „So Far, So Good... So What! „(1988), „Rust in Peace“ (1990), „Countdown to Extinction“ (1992) и последующие всемирные гастроли - помогли добиться платиновых продаж. В последующие годы, за несколькими досадными исключениями (например, „Risk (1999)), Megadeth выпускают альбомы, закрепившие статус группы на Олимпе хард-рок музыки.