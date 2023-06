26 июля в Таллинне состоится единственный концерт Megadeth в странах Балтии

Хотя в 1985 году дебютный альбом „Killing Is My Business... and Business Is Good!“ имеет посредственный успех, ребята упорно продолжают и уже следующий альбом „Peace Sells... but Who's Buying?“ находит отклик у широкой аудитории. Далее - „So Far, So Good... So What! „(1988), „Rust in Peace“ (1990), „Countdown to Extinction“ (1992) и последующие всемирные гастроли - помогли добиться платиновых продаж. В последующие годы, за несколькими досадными исключениями (например, „Risk (1999)), Megadeth выпускают альбомы, закрепившие статус группы на Олимпе хард-рок музыки.