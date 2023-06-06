У Вячеслава Зайцева объявился неожиданный наследник

Эдуард заявил, что стал близким другом Вячеслава Михайловича и проводил с ним много времени вне работы. По словам мужчины, он ухаживал за модельером и помогал ему в быту, парил в бане и устраивал тренировки.

„Другие родственники – прежде всего сын и внучка Маруся - совершенно не были рядом. Никак не помогали, не заботились о нем. С сыном как ни пытался я поговорить о Вячеславе Михайловиче, все мои попытки разговора были аннулированы…Вячеслава Михайловича окружали люди, которые хотели от него что-то „откусить“. Он слезно рассказывал об отношениях с сыном Егором. Звонил мне в 7 утра и говорил неразборчиво: „Можешь приехать? Мне очень плохо“. Помню, как ему было тяжело…“ — рассказал Эдуард.

Трехкратный обладатель титула „Мистер Вселенная“ признался, что Зайцев завещал ему свое имущество. Эдуард продемонстрировал на телешоу папку с документами. Манекенщик утверждает, что модельер передал ему нотариально заверенные бумаги накануне кончины.

„Я помогал ему, ближе меня у него никого не было. Он переживал, что близкие хотят его, чтобы он ушел, и всё разлетелось. Говорил: „Я хочу тебе помочь, чтобы всё было хорошо. Сделаю так, что у тебя будет и квартира, и машина“. У меня на руках есть завещание… По закону одна копия остается у нотариуса, а другая копия — у заявителя. Вячеслав Михайлович мне ее отдал“, - разоткровенничался Кривенко.

Кривенко также намерен решить вопрос о переносе могилы Зайцева из Подмосковья. Модельер заявил, что „будет судиться и требовать перезахоронения“ Вячеслава Михайловича, поскольку ему не место „возле обочины“. Эдуард дал понять, что не боится травли со стороны сына кутюрье.

„Я считаю, если за человеком правда, ему бояться нечего. Люди меня поддержат. Когда я своим отношением, своим трудом помогал Вячеславу Михайловичу жить и продлевать жизнь, чтобы он нормально двигался, другие на мотоциклах катались“, — возмутился Кривенко в эфире ток-шоу „Малахов“ на канале „Россия 1“.