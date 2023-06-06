В Эстонии появилась новая русскоязычная радиостанция

Услышать эту радиостанцию можно в автомобиле, выпущенным не раннее 2020 года (так как в новых автомобилях по умолчанию стоит система приема сигнала DAB+) или через радиоприёмник, который поддерживает формат DAB+. Благо все новые музыкальные центры и портативные радиоприёмники поддерживают этот формат.

Музыкальный плейлист „Радио Ностальгия“ состоит из старых добрых хитов 70- х, 80-х, 90-х, 00-х и песен последних лет на русском, украинском, эстонском, английском, итальянском, испанском и других языках.

„Радио Ностальгия“ уже много лет вещает в интернете и является популярнейшей интернет-радиостанцией среди любителей старых хитов. „Радио Ностальгия“ - это музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого.

Эстония стала первой страной, в которой „Радио Ностальгия“ появилась в радио эфире. Послушать эфир можно также в интернете на www.radionostalgia.ee