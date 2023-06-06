В Эстонии появилась новая русскоязычная радиостанция(3)
С 1 июня 2023 года в эстонском радио эфире появилась новая радиостанция „Радио Ностальгия“. Уникальность этой станции в том, что она вещает не в FM, а в молодом для Эстонии цифровом формате DAB+.
Услышать эту радиостанцию можно в автомобиле, выпущенным не раннее 2020 года (так как в новых автомобилях по умолчанию стоит система приема сигнала DAB+) или через радиоприёмник, который поддерживает формат DAB+. Благо все новые музыкальные центры и портативные радиоприёмники поддерживают этот формат.
Музыкальный плейлист „Радио Ностальгия“ состоит из старых добрых хитов 70- х, 80-х, 90-х, 00-х и песен последних лет на русском, украинском, эстонском, английском, итальянском, испанском и других языках.
„Радио Ностальгия“ уже много лет вещает в интернете и является популярнейшей интернет-радиостанцией среди любителей старых хитов. „Радио Ностальгия“ - это музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого.
Эстония стала первой страной, в которой „Радио Ностальгия“ появилась в радио эфире. Послушать эфир можно также в интернете на www.radionostalgia.ee